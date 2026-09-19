Zinédine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından açıkladığı ilk kadro, Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Yeni teknik direktör, Didier Deschamps sonrası döneme dair farklı işaretleri en baştan itibaren ortaya koymayı tercih etti.

Fransız basını Zidane'ın tercihlerine geniş yer ayırdı. "L'Équipe" gazetesi "Zidane kararını en baştan veriyor" başlığını atarken, "Le Parisien" yeni teknik direktörün milli takıma imzasını atmaya şimdiden başladığına dikkat çekti. Bunları "Foot Mercato" ağı öne çıkardı.

Özenle hazırlanmış, içinde bir video gösterimi ve eşlik eden müziğin yer aldığı bir atmosferde Zidane, dün cuma günü UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında ilk kadrosunu açıkladı. Bu kadroda Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté ve Hernandez ailesinden iki kardeşin yer almaması, önceki neslin bazı isimleri açısından bir dönemin sona erdiğinin açık bir göstergesi oldu.

Kaptanlık pazubandı konusunda ise Zidane, bunu Kylian Mbappé'ye vermeye meyilli görünüyor; bu da "Les Bleus" ile birlikte yeni döneme dair vizyonunu yansıtan bir adım.

Zidane yeni kan aşılıyor

Fransız basınına göre, Zidane'ın ilk kadrosunda en dikkat çeken unsur yenilenme oldu. Teknik direktör beş oyuncuyu ilk kez Fransa Milli Takımı'na davet etti: Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet ve hücumdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken forvet Esteban Lepaul.

Kadroda ayrıca Adrien Truffert ve Pierre Kalulu'nun milli takım hesaplarına dönüşü yer aldı; Zidane ise Magnes Akliouche ve Malo Gusto gibi başka isimleri davet etmeme kararı aldı.

Fransız teknik direktör, bu tercihlerinin bir kısmını dört yıllık yeni bir döngü başlatma isteğiyle gerekçelendirdi ve önümüzdeki dönemin grubun kademeli olarak yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zidane ayrıca sol bek mevkiinin en çok takviyeye ihtiyaç duyulan mevkilerden biri olduğuna işaret ederek, buradaki eksikliği kapatmak için yeni çözümler aramaya yöneldiğini belirtti.

Tchouaméni'nin yokluğu fiziksel nedenlerle

Bazı temel isimlerin yokluğu dikkat çekmiş olsa da Zidane, bu kararların bir kısmının teknik nedenlerle ilgili olmadığını açıkladı.

Aurélien Tchouaméni konusunda teknik direktör, oyuncunun sahalara çok yakın bir zamanda dönmüş olması nedeniyle yokluğunun fiziksel nedenlere dayandığını belirtti; bu durum teknik ekibin onu davet etme konusunda acele etmemeyi tercih etmesine yol açtı.

Buna karşılık Zidane, kadrosundaki bazı çetrefilli tercihlere dair sorulara yanıt verirken daha temkinli davranarak, milli takımla birlikte sportif görevine odaklandığını vurgulamayı tercih etti; öyle bir yeni dönemin başında ki, önümüzdeki dört yıl boyunca rekabet edebilecek bir grup kurmayı umuyor.

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