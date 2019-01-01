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Belhanda, sezon sonunda Al Ittihad'ın yolunu tutacak

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olacağı iddia edildi.

Ara transfer döneminde ismi sık sık Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Younes Belhanda'nın geleceği sezon sonunda şekillenecek.

Bip Spor'dan İbrahim Seten'in haberine göre; Faslı yıldız, yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'ın yolunu tutacak.

Fatih Terim'in Belhanda'yı hem Avrupa'da hem de ligde kullanmak istemesi sebebiyle devre arasında bu transfere izin vermeyen sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda geçerli olacak şekilde Suudi Arabistan ekibinin teklifine 'evet' dedi.

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Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha, takıma 5 gollük katkı sağladı.

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