Belçika Teknik Direktörü: Mısır, Tunus değil

Belçika Milli Takımı'nın Fransız teknik direktörü Rudi Garcia, takımının "7. Grubu lider bitirmeyi hedeflediğini" vurguladı; Bunu başarmak için bugün Pazartesi günü ABD'nin Seattle kentinde oynanacak 2026 Dünya Kupası açılış maçında Mısır karşısında olumlu bir sonuç almamız gerekiyor" dedi. Firavunlar'ı "doğrudan rakip" olarak nitelendiren Garcia, Hırvatistan ve Tunus'a karşı son dostluk maçlarında alınan galibiyetlere (5-0) rağmen bu karşılaşmayı hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Garcia, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Kazanırsak da kaybedersek de hiçbir şey kesinleşmeyecek. Bu, 3 maçlık bir mini lig gibi; her maç önemli... Mısır doğrudan bir rakip" dedi ve "Dünya Kupası'ndaki bu ilk hazırlık maçının" zorluğuna vurgu yaparken, son dönemde seviyede gözle görülür bir iyileşme kaydedilmesinin ardından takımının yüksek hedeflerini de kabul etti.

Fransız teknik direktör, son hazırlık maçlarından tamamen farklı bir bağlama uyum sağlamanın gerekliliğini vurgulayarak, "Mısır, Tunus değil. Brüksel'deki bir hazırlık maçı, dünyanın diğer ucundaki Dünya Kupası açılış maçıyla karşılaştırılamaz" dedi.