Belçika Milli Takımı yeni teknik direktörünü seçti

Belçika Milli Takımı, önümüzdeki dönemde teknik direktörlük görevini üstlenecek yeni hocasının ismini belirledi.

Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından Fransız teknik direktörü Rudi Garcia'nın ayrılığını açıkladı.

Belçika, 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde İspanya'ya (turnuvanın daha sonraki şampiyonu) 2-1 mağlup olarak veda etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hollandalı Mark van Bommel'in Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağını aktardı.

Resmi "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları ekledi: "Belçika Federasyonu ile van Bommel arasında Haziran 2028'e kadar sürecek bir anlaşmaya varıldı ve teknik direktör, Rudi Garcia'nın yerini almaya hazır."

Barcelona ve Bayern Münih'in eski oyuncusu, kariyerinde çok fazla teknik direktörlük tecrübesine sahip değil; zira yalnızca 3 takımı çalıştırdı: Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Alman ekibi Wolfsburg ve Belçika ekibi Royal Antwerp.







