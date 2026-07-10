Belçika için ağır bir darbe… Courtois, İspanya maçından gözyaşları içinde ayrıldı

Belçika, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile oynadığı maçta Cuma akşamı ağır bir darbe aldı. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois (34), şiddetli bir kas sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı; bu, Kırmızı Şeytanlar ile Dünya Kupası’ndaki son maçı olabilir.

Courtois, şiddetli ağrı belirtileri göstererek ceza sahasının kenarında yere yığıldı ve ardından gözyaşları içinde sahayı terk etti; bu dokunaklı sahne, Belçikalı kalecinin yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu yansıtıyordu.

Courtois’in yere düşmesinin ardından Belçikalı oyuncular arasında şok havası yaşandı; özellikle de bu sakatlığın, galibin Fransa ile yarı finalde karşılaşacağı maçın kritik bir anında meydana gelmesi nedeniyle.

Manchester United kalecisi Sin Lamens, Courtois’in yerine oyuna girdi. Bu zorunlu değişiklik, savunmada esas olarak Real Madrid yıldızının tecrübesine ve yeteneklerine güvenen Belçika için büyük bir zorluk oluşturdu.

Bu sakatlık, Kırmızı Şeytanlar için sadece bu maç açısından değil, aynı zamanda Courtois’nın yaşının ilerlemesi ve bir sonraki Dünya Kupası’na katılamama ihtimali göz önüne alındığında, Belçika milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki serüvenini sona erdirebileceği için de büyük bir darbe niteliğinde.

Courtois, dünyanın en önde gelen kalecilerinden biri ve son yıllarda Belçika savunmasının temel direği olarak kabul ediliyor; milli takımın büyük turnuvalarda ilerleyen aşamalara ulaşmasında büyük katkı sağladı.