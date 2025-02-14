Belçika, Fenerbahçe'nin Anderlecht galibiyetini nasıl konuştu? "Türkiye'de kabus gibi bir akşam"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken Belçika basını karşılaşmayı nasıl konuştu?

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yendi

Belçika basınında karşılaşma geniş yer buldu

Maçın hakemi Nikola Dabanovic'in kararları eleştirildi

NE OLDU? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Belçika basının karşılaşma geniş yer bulurken maçın hakemi Nikola Dabanovic'in kararları eleştirildi.

NE SÖYLENDİ? Belçika basınında Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşma şöyle yankı buldu:

7sur7: Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam. Lesoir: Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek.

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DHnet: Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti. İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var.

Walfoot: Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında bir mucize yaratmak zorunda kalacak.

RTL: Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü.

Lavenir: Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı.

HLN: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi.

Sporza: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor.

Voetbalkrant: Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü.

Standaard: Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi.