Belarus Premier Ligi seyirciyle devam ediyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada spor faaliyetlerini durma noktasına getirirken Belarus'ta futbol maçları her zamanki gibi oynanıyor.

Küresel çapa on bin insanın hayatına etki eden koronavirüs, Avrupa'nın 5 büyük liginin yanı sıra EURO 2020 ve 2020 Copa America'nın ertelenmesine sebep oldu.

Ancak buna rağmen Belarus Premier Ligi, 19 Mart Perşembe günü yeni sezona seyirciyle başladı. Ligin ilk maçında BATE Borisov, Energetky-Bgu'yu 3-1 ile geçerken Torpedo Belaz ise Shakhtyor'u 1-0 mağlup etti.

Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Vladimiz Bazanov, panik yapmaya gerek olmadığını belirtti.

51 insanın koronavirüse yakalandığı Belarus'ta henüz hastalık sebebiyle hiçbir ölüm yaşanmazken Bazanov şu ifadeleri kullandı: "Sezona neden başlamayalım ki? Ülkemizde acil durum çağrısı yapıldı mı? Kritik bir süreç yok. Biz de turnuvaya zamanına başlamaya karar verdik."