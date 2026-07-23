Bekleyiş dönemi: Barcelona, De Jong'un sakatlığının teşhisini açıkladı

Barcelona kulübü, bugün perşembe günü, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yaşadığı sakatlığın nihai teşhisini resmen açıkladı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı kampından sakat olarak ayrılmış ve Katalan takımıyla yeni sezonun açılışını kaçırmıştı.

Barcelona, "X" platformundaki hesabından yayımladığı resmi açıklamada, oyuncunun geçirdiği tıbbi tetkiklerin sağ dizinin yan bağında yırtık olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kulüp açıklamasında şunları ekledi: "Önümüzdeki haftalarda durumunun gelişimine bağlı olarak, oyuncunun tedaviye ve titiz tıbbi takibe devam etmesi konusunda mutabık kalındı."

Barcelona açıklamasında de Jong'un sahalardan uzak kalacağı resmi süreyi belirtmedi; ancak İspanyol "Sport" gazetesi, Hollandalı milli oyuncunun dört ayı aşan bir süre sahalardan uzak kalacağına işaret etti.