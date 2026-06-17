Beklenmedik bir yokluk… Al-Owais, İspanya maçı öncesinde Suudi Arabistan’da paniğe yol açtı

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kalecisi Muhammed Al-Owais, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde “Yeşiller”in saflarında bir panik dalgası yarattı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maça 4 gün kala Suudi Arabistan Milli Takımı, kaleci Muhammed Al-Owais'in Çarşamba günü ABD'nin Austin kentindeki Q2 Stadyumu'nda gerçekleştirilen takım antrenmanlarına katılmadığını duyurdu.

Suudi Milli Takımı’nın “X” platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Al-Owais’in toplu antrenmanlara katılmadan, sağlık ekibinin gözetiminde rehabilitasyon programına devam ettiği belirtildi.

Al-Owais tek eksik oyuncu değildi; diğer kaleci Abdurrahman Al-Sanbi de arka uyluk kasında ağrı hissetmesi nedeniyle toplu antrenmanlara katılmadı.

Al-Owais'in yokluğu, Suudi taraftarlar arasında endişe yaratıyor; özellikle de grup aşamasının ilk turunda, dün Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sergilediği performansın ardından.

Eski Al-Hilal kalecisi, Uruguay milli takımının 9 şutunu kurtarmayı başardı; bu, şu ana kadar bu yılki Dünya Kupası'ndaki en yüksek rakamdır ve bunların 4'ü ceza sahası içinden atılan şutlardı.

Suudi Arabistan, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın yer aldığı 8. gruptaki tüm takımların, ilk tur maçlarının berabere sonuçlanmasının ardından teker teker birer puana sahip olduğu belirtiliyor.