Beklenmedik bir şekilde… Deschamps, Les Bleus’tan sessizce ayrıldı

Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere’ye 4-6 yenildikleri, Les Bleus’un teknik direktörü olarak oynadığı son maçın ardından bugün Pazar günü Fransa’ya döndü.

Bir grup taraftar, Fransız teknik direktöre son bir veda etmek umuduyla Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gitmiş, ancak bu fırsatı yakalayamamıştı.

RMC kanalının haberine göre, Deschamps, Pazar günü öğleden sonra Miami'den gelerek Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na indi.

Bazı taraftarlar, Fransız milli takım teknik direktörüne son kez veda etmek umuduyla havalimanında bekliyordu, ancak bu çabaları sonuçsuz kaldı.

Deschamps ve teknik ekibi, uçak terminalinden doğrudan özel araçlarına bindi ve böylece Fransız milli takımıyla olan kariyerine bu sakin şekilde son verdi.

Fransız milli takımının teknik direktörlüğünde geçirdiği 14 yılın ardından, Deschamps gelecek planları hakkında fazla bir şey açıklamadı, ancak şu anda antrenörlükten emekli olmayı düşünmediğini dolaylı olarak vurguladı; bununla birlikte, şu an dinlenmeye ve ailesiyle vakit geçirmeye zaman ayırdığını belirtti.

Fransız milli takımının başında olduğu süre boyunca Deschamps, takımı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna ve 2021 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıyarak “Les Bleus”un itibarını geri kazanmayı başardı. Ayrıca, görev süresi boyunca birçok büyük final turnuvasına ulaşarak istikrarlı bir performans ve sonuç seviyesi sergiledi.