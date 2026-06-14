Beklenmedik bir seçim... Mourinho nihayet Madrid'deki yardımcısını belirledi

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, yeni teknik ekibini tamamlamak için kararını verdi. Son günlerde, Bernabéu’daki ikinci görev döneminde yardımcısı olarak kadrosuna katmak üzere eski Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira ile görüşmeler yaptı. Her ne kadar Khedira'nın teknik direktörlük deneyimi bulunmasa da, bu hamle Portekizli teknik direktörün 5 kişilik güvenilir yardımcı kadrosuna eski bir Real Madrid oyuncusu ekleme arzusunu yansıtıyor.

İspanyol "AS" gazetesi, 41 yaşındaki Khedira'nın yeni yardımcı antrenörlük pozisyonu için en güçlü aday olduğunu belirtti. Son haftalarda bu pozisyon için Pepe'nin adı geçse de, Khedira'nın Mourinho'nun aradığı özelliklere uygun olduğu belirtildi. Ancak Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz Cumartesi günü farklı bir yaklaşımdan bahsetti ve bu konuda biraz kaçamak cevaplar verdi.

2010 ile 2015 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Khedira'nın teknik direktörlük deneyimi bulunmuyor. 2017'de futbolu bıraktıktan sonra kariyerini Almanya'da önde gelen bir televizyon yorumcusu olarak geliştirmeye adadı. Hatta kısa süre önce Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını yorumlamak için hazır bulunmuştu.

Mourinho ile ilişkisi

Khedira, Mourinho ile 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de geçirdiği ilk dönemden beri güçlü bir ilişkiye sahiptir. Alman oyuncu, Mourinho'nun en yakın öğrencilerinden biriydi. Bu durum, Portekizli teknik direktörün onu yeni teknik ekibine dahil etme isteğini açıklıyor. Antrenörlük deneyimi olmamasına rağmen, Real Madrid'in kültürüne olan derin bilgisi ve soyunma odasındaki ilişkilerine güvenerek bu riski almıştır.