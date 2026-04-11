Beklenmedik bir sakatlık... Yamal derbiyi kaçıracak mı?

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, dün Cuma günü aniden ağrı hissetti ve bu durum, La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanacak maç hazırlıkları kapsamında takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana devam etmesini engelledi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Yamal dün antrenman sırasında hafif bir endişe yarattı. Bazı ağrılar hissetmesi üzerine önlem olarak antrenmandan çekilmek zorunda kaldı. Ancak Dr. Ricard Bruna liderliğindeki kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından tanı son derece rahatlatıcı çıktı; sorunun, sezonun bu döneminde sıkça görülen "aşırı kas yüklemesi"nden ibaret olduğu ortaya çıktı.

Barcelona, yaşanan olayı herhangi bir sonucu olmayan geçici bir durum olarak değerlendiriyor. Oyuncunun durumu iyi ve bugün Espanyol ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacak.

Yamal'a dün verilen tek tavsiye, durumunu iyileştirmek ve hafif ağrıları atlatmak için gün içinde biraz dinlenmesiydi.

Önümüzdeki Salı günü Atlético Madrid ile oynanacak zorlu maç göz önüne alındığında, nihai karar bugün sabah verilecek olsa da, oyuncunun derbide dinlendirilme ihtimali hala devam ediyor.

Kadro konusunda ise Barcelona bugün geniş rotasyonlar ve ilk 11'de birçok değişiklik görebilir. Hans Flick'in basın toplantısında yaptığı imalarla Gavi'nin ilk 11'e dönme ihtimali öne çıkıyor: "Yarın ilk 11'de oynaması iyi bir seçenek. 90 dakika oynayabilecek mi göreceğiz. Adım adım ilerlemeliyiz. Çarşamba günü 45 dakika oynadı ve bence ilk 11'de oynamaya hazır."

Aynı zamanda, Lamine Yamal'ın dinlendirilmesi kararı alınırsa, Rooney Bardi de forma şansı bulabilir. Özellikle biriken yorgunluk ve Şampiyonlar Ligi'nde Atlético ile oynanacak maçın önemi, kapsamlı bir rotasyon yapılmasını gerektiriyor.



