Beklenmedik bir plan: Hamza Abdülkerim neden Barcelona ile yalnızca 4 dakika sahada kaldı?

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in sezon başında Barcelona ile sınırlı süre bulması, özellikle hazırlık döneminde sergilediği dikkat çekici performansın ardından birçok soru işareti doğurdu. Ancak kulübün ve teknik direktör Hansi Flick'in planının yalnızca teknik nedenlerle ilgili olmadığı anlaşılıyor.

Hamza Abdülkerim, sezon öncesi hazırlık maçlarında Barcelona'nın en öne çıkan yıldızlarından biriydi. Takımın hazırlık döneminde attığı toplam 10 golün 4'ünü kaydederek bu dönemde takımın gol kralı oldu. Raphinha ve B씨o ikişer gol atarken, Karim Adeyemi ve Lamine Yamal da birer gol kaydetti.

Mısırlı oyuncunun rakamları ve dikkat çeken performansı, özellikle transfer piyasasında yeni bir forvet kadroya katmanın zorluğuyla aynı döneme denk gelmesiyle birlikte, resmi müsabakaların başlamasıyla kendisine büyük bir fırsat tanınacağı izlenimini vermişti. Ancak şimdiye kadar aldığı süreler oldukça sınırlı kaldı.

Hamza, İspanya Ligi'nin ilk 3 haftasında yalnızca 4 dakika süre buldu. Camp Nou'da Rayo Vallecano karşısında alınan büyük galibiyetin son dakikalarında oyuna girerken, "Martínez Valero" Stadı'nda Elche karşısında ya da Athletic Bilbao'ya karşı forma giymedi.

Flick, Hamza'yı Premier Lig'in gözünden uzak tutuyor

18 yaşındaki oyuncunun sınırlı süre almasına rağmen, Barcelona'nın sonuçları Flick'in hücum tercihlerini destekliyor. Özellikle İspanya Ligi'nin ilk 3 haftasında 5 gol kaydeden Raphinha'nın çıkışı bunda etkili.

Ancak "Sport" gazetesi, Hamza Abdülkerim'e daha fazla oyun süresi verilmemesinin arkasında başka bir nedenin daha bulunduğuna işaret etti. Bu neden, oyuncunun mevcut sözleşme durumu; özellikle de sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin yalnızca 15 milyon euro olması.

Barcelona yönetimi bu rakamın, oyuncunun hazırlık döneminde ortaya koyduğu potansiyele ve özellikle Premier Lig başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisini çekme kapasitesine uygun olmadığı görüşünde.

Habere göre, Flick'in oyuncuya resmi maçlarda daha fazla yer vermeme kararı, Deco liderliğindeki sportif yönetimle koordineli olarak alındı. Amaç, transfer piyasası açık kaldığı süre boyunca oyuncunun dikkat çekici bir performans sergilemesinden kaçınmak ve böylece bazı kulüplerin serbest kalma bedeli karşılığında onu kadrolarına katmaya çalışmasının önünü açmamak.

Ayrıca oku:

Sürpriz: Barcelona, Jesus için bu oyuncuyu kadroya katmayı reddetti

Yeni sözleşme ve devasa serbest kalma bedeli

Barcelona, transfer piyasasının kapanmasının ardından Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini yenilemek ve koşullarını iyileştirmek için görüşmelere başlamayı planlıyor. Bu adım aslında halihazırda gündemdeydi, ancak transfer döneminin son günlerindeki iş yoğunluğu nedeniyle ertelendi.

Plan, serbest kalma bedelini mevcut değerine kıyasla yüzde 900'lük bir artışla 150 milyon euroya yükseltmek. Bu da Flick'in oyuncuya güvenmeye karar vermesi durumunda, kendisine A takımda daha büyük bir rol vermeden önce kulübe daha fazla koruma sağlıyor.

Hamza Abdülkerim'in, A takım ortamında antrenmanlarına devam ederken Barcelona Atlètic'teki kaydını koruması ve Hansi Flick'in önümüzdeki dönemde kendisine daha büyük bir rol verme kararını beklemesi öngörülüyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz