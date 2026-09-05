FC Twente kulübü, Hollanda futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan genç savunmacısı Rod Nijstad'ın ayrılığına kapıyı kapattı. Bu karar, takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ın, son yaz transfer döneminde Barcelona ve bir dizi büyük Avrupa kulübünün güçlü ilgisine rağmen oyuncunun kulüpten ayrılmayı talep etmediğini teyit etmesinin ardından geldi.

Barcelona, Twente formasıyla sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacıyı yakından takip ediyordu. Ancak Hollanda kulübü, 18 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir adım düşünmeden önce A takımla gelişim sürecine devam etmeye hâlâ ihtiyacı olduğu görüşüyle onu kadrosunda tutma konusunda kararlı davrandı.

"RTV Oost" kanalının aktardığı açıklamalarda Ten Hag, büyük kulüplerin Nijstad'a olan ilgisinin kulüp içinde bilinen bir gerçek olduğunu doğruladı; ancak aynı zamanda savunmacının yaz boyunca ayrılmaya dair herhangi bir istek göstermediğini vurguladı.

Twente'nin teknik direktörü şunları söyledi: "Rod'a çok büyük kulüplerden ciddi bir ilgi var, bu bir sır değil." Ardından oyuncunun geleceğine ilişkin tutumunu şöyle açıkladı: "Burada kalmak istiyor. Sözleşmesini tesadüfen uzatmadık. En azından bu sezon boyunca yoluna burada devam etmek, bizimle başarılı olmak istiyor, sonra ne olacağını göreceğiz."

Ten Hag'ın bu tutumu, Twente'nin genç savunmacıya ne kadar bağlı olduğunu yansıtıyor. Kulüp, özellikle geleceğini korumak adına önemli bir adım atarak geçtiğimiz haziran ayında Nijstad'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı başardı. Böylece akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden birini elinde tutmayı ve büyük kulüplerin cazip tekliflerine karşı kolayca ayrılmasına izin vermemeyi amaçladı.

Yaz transfer döneminde Nijstad'ın adı açık bir şekilde Barcelona ile anıldı. Hollandalı stoperi kadrosuna katmaya ciddi ilgi gösteren Katalan kulübü, transferi bitirmek için 8 milyon euroya yakın bir teklif sunacak noktaya geldi.

Ancak Twente, daha yüksek bir maddi karşılık talep ettiği için teklifi kabul etmedi. Kulübün tutumu da müzakerelerin başından beri değişmedi; nitekim Ten Hag, özellikle oyuncuya A takımda daha fazla fırsat verme isteği doğrultusunda, yaz boyunca onu elden çıkarma fikrini reddetme konusunda net bir tavır sergiledi.