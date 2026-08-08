Raja teknik direktörü Tunuslu Nesreddin Nabi, İspanyol ekibi Valencia ile oynanması beklenen hazırlık maçına birkaç gün kala beklenmedik bir darbe aldı. Yeşilli takımın İspanya'ya yapacağı seyahat, oyuncular ile teknik ve idari kadro üyelerine ait seyahat vizelerinin gecikmesi nedeniyle iptal tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fas merkezli "Le360 Sport" sitesine göre Raja yönetimi, vize alımıyla ilgili idari işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle bu krize hızlı bir çözüm bulmak için şu anki saatlerde zamana karşı yarışıyor. Bu durum, takımın hazırlık programını beklenmedik bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Raja, takım heyetinin İspanya'ya seyahatini gelecek perşembe günü olarak planlamıştı; bu seyahat, yeni spor sezonu hazırlıklarının ikinci aşaması kapsamında Valencia ile oynanacak hazırlık maçı içindi.

Ancak seyahat vizelerinin alınmasına ilişkin işlemler henüz tamamlanmadı. Bu durum, heyetin gerekli belgeleri zamanında alamaması halinde seyahatin tamamen iptal edilmesi ve dolayısıyla Valencia karşılaşmasının takımın hazırlık programından çıkarılması tehlikesini beraberinde getiriyor.

Raja yönetimi, takımın belirlenen seyahat tarihine uyabilmesi ve teknik ekibin yüksek seviyeli bir Avrupalı rakip karşısında güçlü bir sınav olarak büyük önem verdiği maçı oynayabilmesi için vizelerin önümüzdeki saatlerde ellerine ulaşmasını umuyor.

Nabi krizin çözülmesini bekliyor

Vize krizi, Raja'nın yeni sezon hazırlıklarına son rötuşları yapmaya devam eden ve oyuncularının hazırlık düzeyini görmek için programlanan tüm hazırlık maçlarından yararlanmaya çalışan Nesreddin Nabi açısından hassas bir zamanda geldi.

Valencia karşılaşması, Tunuslu teknik direktör için grubunu güçlü bir Avrupa ekibi karşısında sınamak adına önemli bir fırsat; özellikle de resmi müsabakalar başlamadan önce eski ve yeni oyuncular arasında mümkün olan en yüksek uyumu yakalamaya çalıştığı bu dönemde.

İspanya seyahatinin iptal edilmesi, Nabi'nin hesaplarını karıştırabilir; zira bu maç, hazırlık programının rekabet düzeyinin yükselmesi ve takımın daha güçlü rakipler karşısında sınanması gereken ikinci aşaması kapsamında yer alıyor.

İlk hazırlık sınavı Sakhrat Es-Souda karşısında

Raja vize kriziyle karşı karşıya kalırken, takımın hazırlıkları kulüp tesislerinde normal şekilde sürüyor. Takım, hazırlık programı kapsamındaki ilk hazırlık maçını gelecek salı günü Sakhrat Es-Souda takımıyla karşı karşıya gelerek oynayacak.

Bu karşılaşmanın, Nesreddin Nabi'ye oyuncularının hazırlık düzeyini değerlendirmesi ve daha güçlü bir hazırlık aşamasına geçmeden önce yeni oyuncuların grupla ne ölçüde uyum sağladığını görmesi için ilk fırsatı vermesi bekleniyor.

Tunuslu teknik direktör, maçı bir dizi teknik ve taktik seçeneği denemek ve özellikle yaz transfer döneminde takım kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından oyuncuların yönlendirmelerine ne ölçüde karşılık verdiğini görmek için değerlendirmeye çalışacak.

Yeni transferler ve Nabi'nin daha fazlasını istemesi

Raja, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmiş ve kulüp yönetiminin takımı yeni sezona hazırlama çabaları kapsamında İshak ez-Zeydani, Şemseddin Kanidil ve Yunus ed-Dahmani ile anlaşma sağlamıştı.

Bu transferlere rağmen Nesreddin Nabi, takımın önümüzdeki sezon güçlü bir şekilde rekabet etme hedefleri doğrultusunda birkaç mevkiyi takviye etmeye ihtiyacı olduğunu yetkililere bildirdikten sonra Raja yönetiminden ek transferler yapmasını istemeye devam ediyor.

Tunuslu teknik direktör, yeni sezona fikirlerini uygulayabilecek ve kulübün hedeflediği amaçlara ulaşabilecek bir kadroyla girebilmesi için yönetimin transfer dönemi kapanmadan takımın ihtiyaçlarını tamamlamayı başarmasını umuyor.