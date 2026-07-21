Brezilyalı Rodrygo, Real Madrid'deki iyileşme sürecinde önemli bir moral desteği almaya yaklaşıyor. Yapılan tetkikler ve rehabilitasyon programı beklenenden daha hızlı bir ilerleme gösterince, kulübün oyuncuyu sezonun ikinci yarısında geri kazanma umutları arttı.

İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo'nun iyileşmesi konusunda artık daha iyimser olduğunu ortaya koydu. Öyle ki, oyuncunun önümüzdeki ocak ayında, yani sakatlandığı sırada öngörülen tarihten daha önce sahalara dönebileceğine dair işaretler belirdi.

Rodrygo, geçtiğimiz 2 Mart'ta Getafe karşılaşması sırasında sağ dizinde ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı şeklinde ağır bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık hem sezonunu bitirmiş hem de "Seleção"nun son 16 turunda veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile forma giymesini engellemişti.

Rapora göre, 25 yaşındaki oyuncu tedavi programında ileri adımlar atıyor. Öyle ki, ilk teşhiste öngörülen on iki ay yerine on ay içinde iyileşmeye daha yakın hale geldi.

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Rodrygo, 10 Mart'ta ameliyat oldu ve ardından dizinin hareketliliğini yeniden kazanmaya ve spor salonu içinde fiziksel hazırlığını korumaya odaklanan yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başladı. Gazete, oyuncunun birkaç haftadır normal şekilde yürüdüğünü, bunun da günlük hayatını her zamanki gibi sürdürmesine olanak tanıdığını ekledi. Ayrıca Rodrygo, Brezilya Milli Takımı'nın taraftarı sıfatıyla Dünya Kupası müsabakalarını izledi ve bu sırada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi.

Önümüzdeki ocak ayında sağlık onayını almak en yakın hedef gibi görünse de, maçlara tam hazır hale gelmesi ve ilk on birdeki yerine dönmesi ek bir süreye ihtiyaç duyabilir.

Sahalardan uzak kalmasına rağmen Rodrygo, Real Madrid'in koridorlarındaki varlığını korudu. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlık döneminin ilk gününden itibaren Valdebebas antrenman merkezine katıldı. Rodrygo, Dünya Kupası'na katılmayan oyuncularla birlikte sağlık kontrollerinden geçti ve takımla sürekli olarak bir arada oldu.

Rapor ayrıca, Dani Carvajal'ın ayrılığının kulüp içinde kaptanlık pazubandının yeniden düzenlenmesine yol açtığını belirtti. Buna göre Federico Valverde birinci kaptan oldu; onu Vinicius Junior, ardından Thibaut Courtois izliyor. Rodrygo ise takım içindeki kaptanlık sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

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