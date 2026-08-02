Brezilyalı Malcom, yeni sezon başlamadan önce hücum hattını yeniden şekillendirmek için kulübün yürüttüğü girişimler doğrultusunda Suudi ekibi Al Hilal'deki serüvenini sonlandırmaya yaklaştı.

Son günlerde Al Hilal'i Senegalli Iliman Ndiaye ile anlaşma yapmaya bağlayan haberler arttı; bu durum, özellikle kulüp içinde yabancı oyuncu listesinde değişiklik yapma isteğinin bulunması nedeniyle, yeni transfere yer açmak için Malcom'un ayrılma ihtimalinin kapısını araladı.

Güvenilir gazeteci Nicolo Schira'ya göre Malcom, kulüp içinde ayrılık dosyasını sonuçlandırmaya yönelik düzenlemelerin bulunması nedeniyle devam eden yaz transfer döneminde Al Hilal'den ayrılmaya oldukça yaklaştı.

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Bu gelişme, Al Hilal'in Iliman Ndiaye ile müzakerelerini sonuçlandırmaya yaklaşmasıyla aynı döneme denk geliyor; yönetim ve teknik heyet, yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmanın önümüzdeki sezona hazırlık amacıyla takımı güçlendirme planının bir parçası olacağı görüşünde.

Önümüzdeki birkaç günün, Malcom'un yeni bir adrese transferinin kesinleşmesiyle ya da Al Hilal'in yaz transfer piyasasındaki en önemli hücum transferlerinden birini tamamlamasıyla, oyuncunun geleceğinde belirleyici gelişmelere sahne olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekir ki Malcom, Al Hilal'e 2026 yazında Rus ekibi Zenit'ten katılmış ve 5 yerel şampiyonluk kazanılmasına katkı sağlamıştı.