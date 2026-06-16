Öne çıkan oyunculardan biri, bugün Salı günü, bu yazdan itibaren Real Madrid'e transfer olmak üzere sözleşmesini imzaladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabında "Son dakika... Bernardo Silva, Real Madrid'e transferi için resmi olarak sözleşme imzaladı" diye yazdı.

Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve herhangi bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.

Romano, "Bir hafta önce duyurulan transfer, Portekizli orta saha oyuncusunun Real Madrid'e iki yıllık sözleşmeyle katılması ve üçüncü sezon için uzatma opsiyonunun da bulunmasıyla artık kesinleşti" diye ekledi.

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Portekizli teknik direktör José Mourinho, Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı çok istiyordu."

İspanyol "El Confidencial" gazetesi daha önce, anlaşma tamamlanmış olmasına rağmen Silva'nın Real Madrid ile sözleşme imzalamasını Temmuz ayına erteleyeceğini, çünkü oyuncunun gelir üzerinden %45'e varan vergileri ödemekten kaçınmak için İspanya'da mümkün olduğunca az zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

