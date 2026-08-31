Beklenen transfer: Jesus, Real Madrid için gerçek bir kâbus

Ferran Torres ve Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından tecrübeli ve gerçek bir santrfor arayışına giren Barcelona'nın hücumunu Gabriel Jesus (29 yaşında) güçlendirecek.

Manchester City ve Arsenal formaları giydikten sonra büyük maçlarda geniş bir tecrübeye sahip olan Brezilyalı, özellikle Real Madrid karşısındaki performanslarıyla dikkat çekti.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Gabriel Jesus, Real Madrid'e karşı oynadığı son dört maçta üç gol atıp bir gol pası vererek üç galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

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Real Madrid ile ilk karşılaşması Santiago Bernabéu Stadı'nda gerçekleşti ve Gabriel Jesus bu tür maçların kendisine tam anlamıyla yakıştığını kısa sürede gösterdi.

2019/2020 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Isco'nun skoru açmasının ardından Brezilyalı beraberlik golünü kafayla kaydetti. Ardından De Bruyne penaltıdan bir gol daha ekleyerek skoru 2-1 yaptı ve son dakikalarda Jesus, Sergio Ramos'un kırmızı kartla oyundan atılmasına da neden olarak onun rövanş maçında yer almasını engelledi.

Etihad Stadı'ndaki bir sonraki maç Gabriel Jesus için çok daha iyi geçti. Varane'ye baskı yapma konusundaki güçlü isteğini gösterdiği iki durumda Brezilyalı, skoru açan gol için Sterling'e çok kritik bir pas verdi, ardından usta işi bir vuruşla 2-1'lik galibiyet golünü kaydetti. Bu performans, çeyrek finale yükselişin güvence altına alınmasında belirleyici oldu.

Jesus'un Real Madrid ile yeniden karşılaşması için iki sezon geçmesi gerekti. Bu kez karşılaşma 2021/22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oldu ve Brezilyalı, Los Blancos'a karşı gol serisini sürdürdü.

Etihad Stadı'ndaki ilk maçta São Paulolu oyuncu, ceza sahası içinden usta işi bir vuruşla ikinci golü kaydederek 4-3'lük galibiyete katkı sağladı.

Ancak Santiago Bernabéu Stadı'ndaki rövanş maçında Gabriel Jesus gol atamadı, Real Madrid ise skoru tersine çevirdi.

Brezilyalı 78 dakika oynadı ve skor 1-0 iken sahayı terk etti, ancak Rodrygo destansı bir şekilde iki takımı uzatmalara zorladı ve Benzema penaltı golüyle Real Madrid'in geri dönüşünü noktaladı.

Arsenal oyuncusu olarak 2024/25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı oynayacaktı, ancak sol dizindeki ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle yer alamadı. Buna rağmen Arsenal, iki maçı da (3-0 ve 2-1) kazanarak Real Madrid'i eledi.

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Jesus, Barcelona'ya katılımının resmi olarak açıklanmasını beklerken, Real Madrid karşısındaki üstün performansını tekrarlamaya çalışacak. Şimdiye kadar Brezilyalı, Kraliyet ekibi için gerçek bir kabus oldu.