Beklenen transfer: İlyas Sahiri, La Liga'nın kapısını çalıyor

Tunuslu millî futbolcu Ellyes Skhiri'nin adı, İspanyol kulübünün birden fazla mevkide kadrosunu güçlendirme arayışı içinde olması nedeniyle, bu yaz transfer döneminde bir La Liga takımına transfer olmakla anılıyor. Öte yandan Eintracht Frankfurt, gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesinden önce oyuncuya bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Sevilla transfer piyasasının son aşamasında birçok dosya üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Roony Bardghji'yi kadrosuna katmak için görüşmeler sürerken santrfor transferi en üst öncelik olsa da, farklı mevkileri güçlendirmek için Endülüs kulübüyle hâlâ başka isimler de anılıyor.

Alman kaynaklara göre, Tunuslu orta saha oyuncusunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda biten Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya aday hale gelmesinin ardından Sevilla, Ellyes Skhiri'yi kadrosuna katmakla ilgileniyor.

İspanyol kulübü ayrıca orta saha bölgesi için Giorgi Kochorashvili'yi kadrosuna katmak amacıyla da görüşüyor; Tunuslu yıldız ise bu transferi tamamlayıcı bir ek olarak görülüyor.

"Sky Sport Almanya" ağı, orta sahasını Rasmus Nissen Kristensen ile güçlendiren ve şimdi oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Frankfurt'un oyuncuyu şu anda kadro dışı bıraktığını aktardı.

Skhiri, Tunus Millî Takımı ile son Dünya Kupası'nda mücadele etti ve grup aşamasındaki üç maçta forma giydi.

İspanya Ligi müsabakalarının başlamasının yaklaşmasıyla birlikte, Sevilla sekiz gün sonra Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda Rayo Vallecano'yu ağırlayarak yola çıkacak; teknik direktör García Pimienta'nın önümüzdeki günlerde onlarla çalışabilmesi için forvet transferi ihtiyacı da artıyor.

Endülüs ekibi, İşbiliye şehrine dönmeden önce yaz dönemindeki son hazırlık maçını yarın saat 15.30'da Almanya'da Bayer Leverkusen karşısında oynayacak.