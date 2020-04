beIN Sports, Liverpool belgeselini şifresiz yayınlayacak

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini anlatan belgesel 28 Nisan Salı günü yayınlanacak.

Dünya’nın en çok takip edilen takımlarından olan , uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları kendi ülkesinde uzun yıllardır yakalayamıyor.

beIN SPORTS, Premier Lig’de 30 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Liverpool’un bu dönemini derledi ve kulüp tarihinin en önemli isimlerinin de yorumlarıyla belgesel haline getirdi.

Futbol tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmış Brendan Rodgers’dan Darren Fletcher’a, Ian Rush’dan Sam Allardyce’a kadar birçok yıldız isim, 1989-1990 sezonunu zirvede tamamladıktan sonra bu başarıyı bir daha tekrarlayamayan Liverpool’un ligde kupa hasretiyle geçen yıllarını anlattı.

İngiltere’deki nefes kesen şampiyonluk yarışına farklı dönemlerde yakından şahitlik eden isimler, Premier Lig hikayelerini ve kulüp olarak yıllardır yaşadıkları şanssızlıkları daha önce hiç duymadığınız ilgi çekici anılarıyla birlikte izleyicilere aktarıyor.

Şifresiz yayınla beIN SPORT HABER’de

Kulübün marşı haline gelen ‘You Will Never Walk Alone’ şarkısı, Meşhur ‘KOP’ tribünü, köklü tarihi ve her sene kadrosuna kattığı yıldız oyuncuları sayesinde dünyanın dört bir yanında taraftarı bulunan Liverpool’un ilgi ve keyifle izlenecek belgeseli ’30 Senelik Hasret’, 28 Nisan Salı günü saat 19:00’da beIN SPORTS HABER’de şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor.

