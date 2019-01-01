beIN Sports Haber frekans ayarları nasıl yapılır, Türksat'tan nasıl izlenir?

Süper Lig'in yayıncısı Digiturk, bir spor kanalı daha açtı. Maç özetleri ve özel yayınlar şifresiz bir şekilde izlenebiliyor.

beIN Medya Grup bünyesinde yayın yapan Digiturk platformundaki spor kanallarına bir yenisi eklendi. Hem de bu kanal, Türksat uydusundan şifresiz bir şekilde izlenebiliyor!

Kurum, yeni spor haber kanalı beIN Sports Haber'in yayınlarına kendi platformu üzerinde başlamıştı. Kanal, 25 Ekim 2017 tarihinde saat 19:00'dan itibaren Türksat aracılığıyla şifresiz yayına girdi.

Kanalda maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar izleyiciyle buluşturuluyor.

beIN Sports Haber'in frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

Haberin devamı aşağıda

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports Haber kablo tv'de kaçında kanalda?

beIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.