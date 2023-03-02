Digiturk'ün haber kanalı BeIN Sports Haber hangi uydudan, hangi ayarlarla izlenebiliyor? Kablo Tv'de hangi kanalda?

BeIN Medya Grup bünyesinde yayın yapan Digiturk platformundaki spor kanallarından bir diğeri olan BeIN Sports Haber, Türksat uydusundan şifresiz bir şekilde izlenebiliyor!

Kurum, BeIN Sports Haber'in yayınlarına kendi platformu üzerinde başlamıştı. Kanal, 25 Ekim 2017 tarihinde saat 19:00'dan itibaren Türksat aracılığıyla şifresiz yayına girdi.

Kanalda maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar izleyiciyle buluşturuluyor.

BeIN Sports Haber'in frekans bilgileri şöyle:

Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Uydu: Türksat 4A - 12379 H 30000 3/4 (SD/HD)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

BeIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

BeIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

BeIN Sports Haber kablo tv'de kaçında kanalda?

BeIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.