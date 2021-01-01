beIN Sports, Fenerbahçe'ye dava açmaya hazırlanıyor

beIN Sports'un, “fikri mülkiyet hakkının ihlali” nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne dava açmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerilim devam ediyor.

İngiliz medyasından City A.M'de yer alan bir habere göre beIN Sports, Fenerbahçe’nin beIN Sports logosunu 'Be Fair' olarak değiştirmesini “fikri mülkiyet hakkının ihlali” olarak değerlendirerek konuyu mahkemeye taşıyor.

Fenerbahçe - beIN Sports gerilimi nereden geliyor?

Her şey, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçında başladı. Söz konusu mücadeleyi ekranlarından ‘Ses efekti’ ile izleyenler, Fenerbahçe’ye edilen küfürlü tezahüratları fark etti ve olay bir anda Türkiye gündemine oturdu.

Fenerbahçe - beIN Sports gerginliğinde detaylar neler?

Bilindiği gibi beIN Sports, pandemi döneminde her takımın stadyumundan ses kaydı alıp bunu ses efekti ile izlemek isteyenler için sunmaya başlamıştı. Fatih Karagümrük’ün tribünlerinden alınan ses kaydına ise, geçen sezon TFF 1. Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Bursaspor maçında yeşil-beyazlı taraftarların yaptığı birkaç tezahüratın karıştığı ortaya çıktı.

O küfürlü tezahüratlar duyulunca da Fenerbahçe, beIN Sports’un bunu bilerek yaptığını iddia ederek bir süre yayıncı kuruluşa maçla ilgili röportaj vermedi.

Fenerbahçe, beIN Sports'u nasıl protesto etti?

Bu süreçte sarı-lacivertli oyuncular ve teknik direktör Erol Bulut, maç önü ve maç sonu röportajlarına beIN Sports logosundaki beIN ve Sports kelimeleri yerine “Be Fair” (Adil ol) yazan tişörtler ile çıktı.

Ayrıca Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu maçlarda da reklam panolarında aynı “Be Fair” yazılı logolar yer aldı.

Bunun sonucunda beIN Sports, Fenerbahçe’nin logoyu bu şekilde değiştirmesini “fikri mülkiyet hakkının ihlali” olarak değerlendirerek konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.