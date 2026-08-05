Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Bedelsiz transfer: Eski dünya şampiyonu Suudi Arabistan Ligi'ne katıldı

Transfers
Abha
Al-Jazira
N. Fekir
Premier Lig
Fransa
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Fransa

Roshan Ligi'nde yeni ve güçlü bir takviye

Eski dünya şampiyonu, bu yazki transfer döneminde bonservis bedeli olmadan Suudi Roshn Ligi'ne katılarak dönemin en dikkat çekici transferlerinden birine imza attı.

Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen Abha kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Nabil Fekir ile anlaştığını açıkladığı bir video yayınladı.

Fekir, geçen sezonun sonunda eski kulübü Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi kulübüne bonservissiz olarak katılacak.

Abha transferin ayrıntılarını açıklamadı; ancak daha önceki basın haberleri, 33 yaşındaki oyuncunun bir sezonluk bir sözleşmeyle ve ek bir sezon uzatma imkânı tanıyan bir maddeyle katılacağını doğrulamıştı.

Fransız oyuncu, Abha kulübü için güçlü bir takviye niteliği taşıyor; özellikle de daha önce ülkesinin milli takımıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış olması nedeniyle. Turnuvada tüm maçlarda yedek olarak forma giymiş, ancak gol atmamış veya asist yapmamıştı.

Fekir dolu dolu bir kariyere sahip. 2013 ile 2019 yılları arasında Olympique Lyon formasıyla dikkat çekici bir şekilde öne çıkan oyuncu, ardından İspanyol ekibi Real Betis forması altında 5 yıl süren başarılı bir deneyim yaşadı, daha sonra 2024 yılında El Cezire kapısından Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'ne geçiş yaptı.

Nabil Fekir, geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibinde güçlü performanslar sergiledi; 25 maça çıktı, bu maçlarda 10 gol atıp 4 asist yaptı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin