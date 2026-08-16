Bedava transfer: Cancelo'yu Barcelona'ya yaklaştıran yeni gelişme

Hilal'in Portekizli oyuncusu Joao Cancelo, sosyal medya hesaplarında Katalan kulübüne açık bir gönderme içeren bir paylaşım yaptıktan sonra Barcelona'ya dönüşe yaklaştı.

32 yaşındaki Cancelo, sırtında Barcelona forması bulunan bir fotoğrafını arkadan çekilmiş şekilde paylaşarak yanına bir kum saati koydu; bu, Spotify Camp Nou sahasına dönüşünün artık yalnızca zaman meselesi olduğuna işaret ediyordu.

Barcelona, birkaç hafta önce Hilal ile Portekizli bek için 10 milyon euro karşılığında transfer konusunda anlaşmaya varmıştı; ancak Suudi basını son günlerde kulübün taleplerinin 15 milyona yükseldiğini aktardı.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Cancelo'nun Barcelona'ya bedelsiz katılacağını ortaya koydu; buna karşılık Hilal, Hans Flick'in planlarının dışında kalan Marc Casado'yu 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle transfer edecek. Bu, Katalan kulübünün oyuncunun satışı karşılığında elde etmeyi hedeflediği değerdi.

Cancelo, geçen cuma Feyha karşısında oynanan açılış maçında Hilal'in kadrosunda yer almadı; teknik direktörü Simone Inzaghi ise oyuncunun "takımla rutin bir şekilde antrenmanlara devam ettiğini" belirtti.

İtalyan teknik direktör şunları ekledi: "Geleceği ve devamlılığına gelince, bu yönetimi ilgilendiren bir konu."

Hilal, kadrosunda halihazırda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor; oysa yönetmelikler her takıma yalnızca 10 yabancı oyuncu kaydına izin veriyor.

Cancelo'nun, sezonun ikinci devresinde Hilal'den Barcelona'ya katılmasının ardından geçen sezon kiralık olarak bulunduğu dönemde sergilediği iyi performansın ardından Hans Flick, sportif yönetimin çok yönlü Portekizli oyuncuyla kesin transfer için harekete geçmesine onay verdi.

Barcelona ile Cancelo arasındaki anlaşma tamamen tamamlandı; geriye yalnızca Hilal'in transferin sonuçlanmasına onay vermesi kaldı.