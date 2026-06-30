Beckham, su içmek için yaptığı moladan milyonlarca dolar kazanıyor

2026 Dünya Kupası’nın en tartışmalı konularından biri, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından kabul edilen zorunlu su molalarıdır.

Bu önlem, taraftarlar tarafından sürekli olarak eleştiriliyor ve tepki görüyor. Bununla birlikte, bazıları, özellikle de eski İngiliz yıldız David Beckham, bu uygulamayı beğeniyor.

Bu molalar, maçın iki devreden dört devreye dönüşmesine ve televizyondaki reklam aralarının sayısının artmasına neden oldu.

ABD’deki futbolun en önde gelen sözcülerinden biri olan İngiliz oyuncu, bu durumdan faydalananlar arasında yer aldı.

Brezilya’nın Globo sitesine göre, en az 8 marka, Amerikan televizyonunda Manchester United efsanesinin yüzünü kullanıyor ve bu reklam kampanyaları ona halihazırda yaklaşık 25 milyon ABD doları kazandırdı.

Beckham, dünyanın en başarılı sporcularından ve iş adamlarından biri olarak kabul ediliyor ve kendisine her yıl milyonlarca dolar kazandıran çeşitli şirketlerden oluşan bir imparatorluğa sahip. Bu şirketler arasında, efsane futbolcu Lionel Messi’nin de forma giydiği, ABD Ligi’nde mücadele eden Inter Miami takımı da bulunuyor.

Aynı kaynak, Forbes dergisinin net servetini 1,185 milyar sterlin olarak tahmin etmesine göre, Beckham'ın bu yılın başlarında resmen milyarder statüsüne ulaştığını belirtti.

Çoğu marka, onu uzun vadeli ortaklıklar kapsamında reklam yüzü olarak seçiyor; örneğin, Adidas ile ömür boyu süren bir sözleşmesi bulunuyor.

David Beckham, futbol kariyerinin zirvesine Manchester United'da ulaştı ve burada Premier Lig'de altı şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Real Madrid'de ilk "Galácticos" döneminin bir parçası olan Beckham, kariyerini ABD'deki Los Angeles Galaxy'de noktaladı ve burada parlayan bir yıldız haline geldi.

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