Bebe, Real Madrid'e dönüşünün gerçeklerini açıklıyor... ve Bernardo Silva transferi hakkında yorum yapıyor

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Pepe, bugün Cumartesi günü düzenlenen Real Madrid Efsaneleri ve Inter Milan maçı sırasında, kulüple ilgili bir dizi konu hakkında konuştu.

Pepe, vatandaşı Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transfer olacağına dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi: "Şüphesiz çok yetenekli bir oyuncu. Serbest oyuncu olduğu doğru, bunun (transferin) gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin değilim, ancak başkan (Pérez) her zaman takım için en iyisinin ne olduğunu bilir."

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Pepe, Real Madrid'in yeni savunma oyuncusu Ibrahima Konaté'ye hayranlığını dile getirerek, onun yüksek performans göstereceğine olan güvenini vurguladı.

Eski Merengue savunmacısı şöyle konuştu: "Konaté'yi gerçekten beğeniyorum ve umarım benden daha iyi olur. Bu, Real Madrid'de işlerin yolunda gittiğinin ve şampiyonluklar kazandığımızın bir kanıtı olacak ve ben de tam olarak bunu umuyorum."

Ayrıca, kulübün tekrar podyuma çıkacağına olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Real Madrid tekrar şampiyon olacak, bundan eminim."

Yeni teknik direktör José Mourinho'nun teknik ekibine katılabileceğine dair çıkan söylentilerle ilgili olarak Pepe, "Söylenenlerin hepsi sadece spekülasyon. Bir sabah uyandım ve neler olduğunu merak ettim, çünkü bu konuda hiçbir şey duymamıştım" dedi.