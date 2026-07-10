Bebe, Portekiz Milli Takımı'nda Jesus'un ilk talebini reddetti

Jorge Jesus, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendikten sonra Portekiz Milli Takımı’nı yönetecek teknik ekibine son rötuşları yaparken, ilk tepki şok edici oldu: Pepe teklifi reddetti.

43 yaşındaki efsanevi Portekizli savunma oyuncusu, Jesus’un açıkça övgülerini dile getirmesine rağmen, “Avrupa’nın Brezilya’sı”na yardımcı antrenör olarak geri dönme olasılığının kapısını kapattı.

Jesus, “Seleção”nun 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından teknik ekibini oluşturmak için harekete geçti; ancak 71 yaşındaki teknik direktör, eski milli defans oyuncusu Pepe’nin teknik ekibe katılmayı reddetmesiyle ilk engeli erken aşamada karşılaştı.

"fichajes" sitesinin haberine göre, 43 yaşındaki Pepe'nin adı, özellikle geçen Pazartesi günü Dallas'ta oynanan Portekiz maçında sahaya çıkmasının ardından yardımcı antrenörlük görevi için güçlü bir aday olarak gündeme gelmişti; ancak aynı kaynak, Real Madrid ve Porto efsanesinin bu olasılığı reddettiğini doğruladı.

Jesus ise Cuma günü milli takımın teknik direktörü olarak resmi tanıtımı sırasında Pepe’ye olan hayranlığını gizlemedi. Eski savunma oyuncusunun teknik ekibine katılmamasının nedenleri sorulduğunda, Portekiz’in “Apola” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Benim için ayrı, federasyon için ayrı bir teknik ekip yok. Teknik ekip hem bana, dolayısıyla da milli takıma ait olacak."

Ayrıca şunları da ekledi: “Bebe ile daha önce konuşmadım. Adı hoşuma gider mi? Evet. Milli takımda bana yabancı bir isim değil. Benfica’ya ikinci dönemimde geldiğimde Luisão ile sözleşme imzaladım; Suudi Arabistan’a geldiğimde ise bu iki kulübün eski bir oyuncusuyla anlaştım.”

Jesus şunları ekledi: “Bebe, milli takımdaki geçmişi göz önüne alındığında tüm şartları karşılayan bir oyuncu, ancak nihai karar kendisine ait. Eğer başka deneyimler yaşamak isterse, başka biri gelir. Bu büyük bir sorun değil.”

Jesus’un açıklamaları, oyuncularla bir bağ kurmak için teknik kadrosunda eski oyunculara güvenme konusundaki alışılagelmiş stratejisini ortaya koyuyor; tıpkı Benfica’da Luísão ile yaptığı gibi. Ancak Pepe’nin erken reddi, onu uluslararası deneyime sahip ve milli takımda ağırlığı olan bir “soyunma odası lideri” bulma konusunda yeni bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

Şu ana kadar Jesus, Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası hazırlıklarına başlamadan önce teknik ekibini tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Portekiz kamuoyu, deneyimli teknik direktörün yeni görevinde kendisine eşlik edecek isimleri merakla bekliyor.