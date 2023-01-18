İngiltere, canlı yayında ortaya çıkan istenmeyen seslerin ardından resmen çalkalandı.

BBC'nin FA Cup yayını, pornografik bir ses kaydının canlı yayına verilmesiyle büyük bir şaşkınlık yarattı.

Gary Lineker, Wolves ve Liverpool arasındaki üçüncü tur maçı için programı açtıktan kısa bir süre sonra, arka planda inlemeler defalarca duyulabiliyordu.

Lineker, stüdyoya inanamayarak baktıktan sonra kendi kendine gülerek "O sesi kimin çıkardığını bilmiyorum" dedi.

Oyun başladıktan sonra, birinin klibi tekrar tekrar oynatmak için bir telefon yerleştirdiği ortaya çıktı.

Lineker, "Pekala, bunu setin arkasına bantlanmış olarak bulduk. Sabotaj devam ederken oldukça eğlenceliydi" diye bir tweet de attı.

Ve Jarvo69 kısa süre sonra YouTube'da sabotajın sorumluluğunu üstlenen bir video yayımladı.

Görünüşe göre Lineker tarafından bulunan bu cihaz, zil sesi olarak viral yetişkin seslerine ayarlandı.

Ne söylendi?

Bir BBC sözcüsü şunları söyledi: "Bu akşam futbol maçının canlı yayını sırasında rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz.”

Lineker, yayıncılık kariyerinde neredeyse her şeyi gördü, ancak yorum sırasında meslektaşı Alan Shearer ile konuşurken şoktaydı. Utancından yerin dibine girmiş gibi görünüyordu.

"Bu stüdyo çok sıcak, biraz da gürültülü. Biri birinin telefonuna bir şey mi gönderiyor bilmiyorum, sanırım bu bir şaka. Evde duydunuz mu bilmiyorum."

Lineker, menajerlerle yapılan maç öncesi röportaj kliplerine kadar yayından kaldırıldığını düşündü. Ancak, kısa bir süre sonra inleme tekrar başladı.

Bilgin Danny Murphy ile şakalaştı: "Danny şu sesleri çıkarmayı keser misin?" Murphy cevap verdi: "Ben değilim."

Pornografik sesleri duyduğunda kendini tutmakta zorlanan Lineker, maç başlarken nihayet ara vermek zorunda kaldı.

Yorum ekibine şöyle seslendi: "Umarım, bunu yapan kişi kadar biz de eğleniriz."

İzleyiciler gördükleri şey karşısında histerik haldeyken suçluyu ortaya çıkarmak için Twitter'da paylaşımda bulunan Lineker, ekran görüntüsünü paylaştı.

Olay, sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelmişti bile...