BB Erzurumspor, Brahim Darri'yi transfer etti
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AA
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Brahim Darri, 2020-21 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile Süper Lig'de 6 maça çıkmıştı. Darri, evraklarının yetişmesi halinde 11 Ocak Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.