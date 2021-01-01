Süper Lig

BB Erzurumspor, Brahim Darri'yi transfer etti

AA
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Brahim Darri Karagumruk
AA
Sezona Fatih Karagümrük ile başlayan ancak sözleşmesi feshedilen oyuncu, BB Erzurumspor'a imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

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    Brahim Darri, 2020-21 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile Süper Lig'de 6 maça çıkmıştı. Darri, evraklarının yetişmesi halinde 11 Ocak Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

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