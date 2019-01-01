Bayern Münih'in 1 numaralı adayı Arsene Wenger
Sezona istikrarsız sonuçlarla başlayan ve son olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1'lik hezimet yaşayan Bayern Münih, kötü gidişatın faturasını Niko Kovac'a kesmişti.
Deneyimli antrenör ile yollarını ayırma kararı alan Bavyera ekibi, zaman kaybetmeden hoca arayışlarına başladı.
Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in 1 numaralı teknik direktör adayı Arsene Wenger.
Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi isimlerin de anıldığı görev için Fransız efsaneyi favori gösteren Bild, Leipzig'in eski antrenörü Rangnick'in Bayern Münih'teki göreve sıcak bakmadığını ifade etti.
Rangnick'in menajeri aracılığıyla Alman devini geri çevirmesi üzerine Arsene Wenger ismi öncelik kazandı.
Arsene Wenger, 22 yıl çalıştırdığı Arsenal'den 2018 yılında ayrıldıktan sonra başka bir takımın başına geçmedi.