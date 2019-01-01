Bayern Münih'in 1 numaralı adayı Arsene Wenger

Niko Kovac'ı teknik direktörlük görevinden alan Alman devinde Arsene Wenger ismi öne çıkıyor

Sezona istikrarsız sonuçlarla başlayan ve son olarak 'da 'a karşı 5-1'lik hezimet yaşayan , kötü gidişatın faturasını Niko Kovac'a kesmişti.

Deneyimli antrenör ile yollarını ayırma kararı alan Bavyera ekibi, zaman kaybetmeden hoca arayışlarına başladı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in 1 numaralı teknik direktör adayı Arsene Wenger.

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Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi isimlerin de anıldığı görev için Fransız efsaneyi favori gösteren Bild, Leipzig'in eski antrenörü Rangnick'in Bayern Münih'teki göreve sıcak bakmadığını ifade etti.

Rangnick'in menajeri aracılığıyla Alman devini geri çevirmesi üzerine Arsene Wenger ismi öncelik kazandı.

Arsene Wenger, 22 yıl çalıştırdığı 'den 2018 yılında ayrıldıktan sonra başka bir takımın başına geçmedi.