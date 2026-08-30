Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Olise'nin geleceğiyle ilgili giderek artan spekülasyonlara son verdi ve sözleşmesinin uzatılması için şu anda herhangi bir görüşmenin bulunmadığını sakin ama kararlı bir mesajla teyit etti.

Olise'nin geleceğine dair konuşmalar yaz boyunca arttı; zira 24 yaşındaki oyuncunun bir gün Real Madrid forması giymek istediğine dair haberler çıktı, hatta Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarına bu hayalinden bahsettiği öne sürüldü.

Diğer bazı haberlerde ise Kraliyet Kulübü'nün oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyduğu ve değeri 150 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir teklif sunma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Ancak Bayern yönetimi, Real Madrid'den herhangi resmi bir teklif almadı. Bunu, Bavyera kulübünün icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen doğruladı; kendisi daha önceki açıklamalarında İspanyol kulübünden Olise'yle ilgili "bir arama, bir mesaj, hatta bir faks" dahi gelmediğinin altını çizmişti.

Dreesen, Bayern'in Stuttgart'ı yenmesinin ardından konuya tekrar değindi ve kulübün, sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanan oyuncunun anlaşmasını yenilemekte acele etmeye ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Dreesen, Alman Bild gazetesine göre şöyle konuştu: "Şu anda herhangi bir görüşme yok. Michael'ın 2029'a kadar sözleşmesi var, bu yüzden acele etmek için bir sebep yok."

Ayrıca Bayern'in, Olise'nin takım içindeki rahatlığı ve süregelen parlak performansı göz önünde bulundurulduğunda, kulübün duvarları dışında söylenenlerle meşgul olmadığını ekledi ve oyuncunun sahadaki seviyesinin tüm dedikodulara verilen en net yanıt olduğunu belirtti. Bavyeralı yetkili şunları söyledi: "Kararlı dil sahanın içinde konuşulur. İçeride neler döndüğünü bilen bir yetkili olarak, yazılan her şey karşısında bazen keyif alıyor, bazen de şaşırıyorsunuz. Biz hep bunun saçmalık olduğunu söyledik."

Bayern Münih, Bundesliga şampiyonluğunu savunma kampanyasına geçen cuma günü Stuttgart'ı 5-1 ezerek başladı. Olise, ikinci golü 55. dakikada kaydetti.

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