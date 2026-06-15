Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Olise’nin maaşını ikiye katlayarak yıllık 22 milyon avroya çıkarmaya hazırlanıyor; böylece bu rakam, yıllık yaklaşık 25 milyon avro kazanan Harry Kane ve ve Jamal Musiala'nın yıllık yaklaşık 25 milyon avroluk maaşlarına eşit hale getirmek istiyor. Bu hamle, birçok kişi tarafından şu anda en iyi Fransız oyuncu olarak görülen oyuncuyu takımda tutmayı amaçlıyor.

Alman "Bild" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Bayern Münih "2024 yılında 50 milyon euroya transfer ettiği yıldızını elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır". Bavyera kulübü, şu anda yıllık 12 milyon euro kazanan ve primlerle birlikte 16 milyon euroya ulaşabilecek olan oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor ve "taraflar arasında müzakereleri başlatmak için yıllık 22 milyon euroluk bir rakamın masaya yatırıldığını" belirtiyor. Olisse ve ekibinin bu ilk teklifi artırmak için argümanlar sunması bekleniyor.

Olisse, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir beklenti içinde. O, teknik direktör Didier Deschamps'ın en önemli oyuncularından biri olacak. Birçok kişi ise onu, Dembélé ve Mbappé'yi geride bırakarak şu anda en iyi Fransız oyuncu olarak görüyor.

Birçok basın haberi, Paris Saint-Germain'in Olise'ye ilgi duyduğunu belirtirken, birçok medya kuruluşu da onu peşinde koşan Real Madrid ile ilişkilendirdi. Ancak kapı kesin bir şekilde kapatıldı. Bayern Münih yönetim kurulu üyelerinden biri birkaç gün önce "L'Équipe" gazetesine şunları söyledi: "Olisse paha biçilemez ve 500 milyon avroya bile satılmayacak."