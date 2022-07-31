Kupalar kazanmaya alışan Senagalli yıldızın, bu özelliğini kaybetmeye niyeti yok.

Sadio Mane, RB Leipzig karşısında 5-3'lük bir Süper Kupa mücadelesinde Bayern Münih’in bu sezonki ilk kupasını kazanmasına katkı sundu.

Senegalli golcü, şimdiden daha fazla kupa kazanma amacında olduğunu ifade etti.

Liverpool’da altı verimli sezon geçiren ve birçok başarıya imza atan Mane, büyük kupalar kazanmaya alıştı ve Anfield'dan ayrıldıktan sonra da daha fazlasını hedefliyor.

30 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı ve şu anda bir rüya içerisinde olduğunun altını çizdi.

Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih için Sadio Mane’nin golünü izleyin





Sadio Mane, Bayern Münih'te başarılı olacak mı?

Mane, Liverpool'dan 41 milyon Euro'luk bir transfer hamlesiyle Bayern'e transfer oldu.

Ve Allianz Arena’da başarılı bir dönem geçirmeye kararlı görünüyor. Senegalli yıldız, Liverpool günlerini çabuk unutmuş gibi görünüyor.

Leipzig'e karşı aksiyon dolu bir maçın ardından şunları söyledi:

“Ben Bayern adına ilk golümü attığım için çok mutluyum.

"Bu benim rüyam. Hedefim, burada çok daha fazla kupa kazanmak.

"Bu büyük kulüpte olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu bir onur ve ben geleceği sabırsızlıkla bekliyorum.

“Daha da iyi olmalıyız, o zaman birçok şampiyonluk kazanabiliriz."

Münih, Mane'den iyi bir performans alabilecek mi?

Julian Nagelsmann’ın, Mane'nin Bayern’e çok iyi bir katkı yapacağından hiç şüphesi yok ve Senegalli yıldızı için şu açıklamayı yaptı:

“O, çok iyi bir performans sergiledi ve kendisinden beklediğimiz şeyi yaptı.

“Mane, alçakgönüllü ve temeli sağlam bir oyuncu. O, bizim için son derece iyi görünüyor.

“Soyunma odasında da çok iyi bir enerjisi var. Olağanüstü niteliklere sahip ve olağanüstü bir adam.”

Bayern, cuma günü Eintracht Frankfurt karşısında Bundesliga’da bu sezonki ilk maçını oynayacak ve Alman devi son şampiyon olma ünvanını korumaya çalışacak.

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