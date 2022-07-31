İspanyol hoca, İngiliz futboluna uyum sağlamanın hiç de kolay olmadığının farkında.

Erling Haaland, Manchester City'nin Liverpool'a 3-1 yenildiği Community Shield'in son dakikalarında büyük bir gol şansını kaçırdı.

Kaleci Adrian, gelen şutu kurtardıktan sonra top Norveçli golcünün önüne mükemmel bir şekilde indi.

Ve tam o anda Haaland’ın kolay bir gol atacağı düşünülüyordu, ancak o, açıklanamaz bir şekilde topu direğe nişanladı.

Bu arada, Liverpool’un yeni transferi Darwin Nunez ise golünü atmayı başardı ve Kırmızıları sevince boğdu.

Haaland’ın kaçırdığı golü izleyin

Pep Guardiola ne dedi?

Manchester City menajeri gazetecilere verdiği demeçte, “Birçok gol şansı yakaladı.

“İlk yarıda, iki ya da üç pozisyonu vardı ve o her zaman pozisyonların içerisindeydi.

“Çok savaştı ve birçok hamle yaptı. Yeni bir ülkede ve yeni bir ligde gerçekleri görmek onun için iyi oldu, ama hep bir şeyler yapma arzusundaydı.

“Gol atamadı. İnanılmaz bir kalitesi var ve inanılmaz bir performansı var.

"Güçlü. Bir dahaki sefere filelere atacak. Bu futbol. Onun yeteneği var ve bunu başaracak.

"Bu konuda endişeli değilim. Kazanmaktan ve onun gol atmasından mutlu olurdum, ama gerçek şu ki önümüzde çok yoğun 11 ay var.

“Her üç günde bir maç oynayacağız ve Dünya Kupası da var. Yoğun bir dönem bizi bekliyor” dedi.

City-Liverpool maçında ne oldu?

Haaland, bulduğu gol şansını kaçırdığında City zaten 3-1 geride bulunuyordu.

Ancak, yine de gol bulması hem onun adında hem de takımı için sevindirici olabilirdi.

Trent Alexander-Arnold, Jurgen Klopp'un takımını öne geçirirken Julian Alvarez Kırmızılara karşılık verdi.

Ancak, Mohamed Salah daha sonra bir penaltı golü attığında Kırmızılar’ı tekrar öne geçirdi ve Nunez, attığı golle kupanın Liverpool’a gideceğini garantiledi.

Uzatma süresinin son dakikasında top Haaland’a geldiğinde ise onun bu şansı kaçırması City adına üzücüydü.

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