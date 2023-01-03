İki dev kulüp, Almanya'da forma giyen oyuncunun peşinde...

NE OLUYOR? Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından United'ın hücum seçeneklerini desteklemek için yeni bir forvet arayışı içinde olduğu L'Equipe tarafından açıklandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın 2022 Dünya Kupası'nda Fransa adına oynayan Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için 60 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığını bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Haber, United'ın bu transfer konusunda yalnız olmadığını ve oyuncu için Bayern Münih ile rekabet etmek zorunda olduğunu da vurguladı.

Geçen yaz Nantes'ten kulübe katılan Kolo Muani'nin şimdilik Frankfurt'ta kalmak istediğine inanılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Bayern, oyuncunun temsilcileriyle görüştü ve Kolo Muani'nin sezonun geri kalanında Eintracht'ta kalmasına izin vereceği aktarılıyor.

Ancak henüz United'ın yapmaya hazırlandığı bir teklifin masaya yatırılmadığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın yapacağı teklife göre 24 yaşındaki oyuncunun kararını vereceği söylendi.

Bu sezon şu ana kadar 5 gol atıp 8 asistlik performans sergileyen oyuncu, transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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KOLO MUANI İÇİN SIRADA NE VAR? United, bu ocak ayında, özellikle daha uygun fiyatlı oyuncuları hücum hattına eklemek için olası tüm seçenekleri araştırıyor.

Kolo Muani de şu anda United'ın transfer hedeflerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Ancak Fransız oyunucunun asıl odak noktası, 2022-23 sezonunu güçlü bir şekilde Frankfurt'ta bitirmek olacak.

Bu nedenle Bayern Münih ve United, oyuncuyu transfer etmek istiyorsa daha fazla uğraşmak ve beklemek zorunda...