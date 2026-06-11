Bayern Münih ve Faslı yıldızla ilgili yeni gelişme

Bayern Münih, bu yaz kadrosunu güçlendirmek amacıyla Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının yıldızı Faslı İsmail Sebari'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

25 yaşındaki Ismail Saibari'nin PSV Eindhoven ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Foot Mercato" sitesine göre, Bayern Münih, Sebari'nin transferi için PSV'ye 45 milyon euroluk bir ilk teklifin yanı sıra 5 milyon euroluk teşvik ve primler de sundu.

Faslı milli oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda Hollanda ekibiyle oynadığı 37 maçta 19 gol atıp 9 asist yaparak çok etkileyici istatistikler ortaya koydu.

Bu istatistikler, onu bu sezon Hollanda Eredivisie'nin en iyi oyuncusu olarak açık ara öne çıkardı ve birçok kulübün ilgisini çekti.

Ancak Bayern Münih, Sebari ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamak üzere anlaştı ve geriye sadece PSV Eindhoven ile anlaşmaya varmak kaldı.

"Foot Mercato", PSV'nin Bayern'in teklifini reddedeceğini ve bonuslar hariç 50 milyon euro sabit transfer ücreti talep edeceğini açıkladı.

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