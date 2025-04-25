Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Galatasaray'ın Sacha Boey ile ilgili transfer girişimi yapıp yapmadığını duyurdu.

Galatasaray'ın Rennes'den transfer ettiği ve ardından 30 milyon euroluk rekor bonservis ücretiyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Max Eberl, Franszı sağ bek oyuncusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Max Eberl konuyla ilgili verdiği demeçte, "Galatasaray'dan veya Türkiye'den gelen bir teklif yok. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde tartışacağız." sözlerini sarf etti.

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Sakatlıklar peşini bırakmadı

2022/2023 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Sacha Boey bu sezon takımı ile 14 maça çıktı 2 kere de asist yaptı.

Sacha Boey, Bayern'de mutsuz durumda olurken Alman devi de oyuncunun yaşadığı sakatlıklardan dolayı memnun değil. Özellikle sakatlıklardan dolayı Sacha Boey takımından geçen sezon uzun süre uzak kalmıştı.

Galatasaray oyuncu için tekrar zorlarken Bayern Münih ödediği parasının hakkını çıkarmak istiyor. En yakın ihtimal ise Boey'in kiralık olarak sarı kırmızılılara geri dönmesi.

Sacha Boey'nin 2024-25 sezonu performansı

Tecrübeli sağ bek, bu sezon Bayern Münih forması ile tüm kulvarlarda toplamda 14 karşılaşmaya çıktı. 585 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, iki asist yaptı.

Sacha Boey'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.