Bayern Münih'ten Diaz'ın Hilal'e transferi hakkında açıklama: Aptal oluruz

Bayern Münih'in İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Bavyera ekibinin yıldızı Kolombiyalı Luis Diaz'ın Suudi Arabistan ekibi El Hilal'e transfer olacağına dair son dönemde gündeme gelen haberlere yanıt verdi.

Jan-Christian Dreesen, Luis Diaz'ın El Hilal'e transferine ilişkin ortaya atılan tüm raporları küçümseyerek Alman "Kicker" gazetesine şunları söyledi: "Diaz'ı satarsak aptal durumuna düşeriz, öyle değil mi?"

Dreesen sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası son derece harika bir kadromuz var. Sezona başlayalım ve gol atmaya koyulalım!"

Fransız "L'Equipe" gazetesi, Suudi Arabistan pazarının Avrupa sahnesini hareketlendirmek ve öne çıkan isimleri hedef almak için güçlü bir dönüş yaşadığı bir dönemde, El Hilal'in Bayern Münih yönetimini oyuncunun ayrılığı konusunda masaya oturmaya ikna etmek amacıyla en az 70 milyon euroluk bir ön teklif sunacağını aktardı.

El Hilal, devam eden transfer döneminde vakit kaybetmek istemiyor; Chrisantus Summerville ile anlaşmayı bitirdikten sonra, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı takım, dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katarak transfer piyasasında bir kez daha yankı uyandıracak bir hamle yapmayı hedefliyor.