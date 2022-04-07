Julian Nagelsmann, Bayern Münih için rüya gibi iki transfer olarak Kylian Mbappe ve Frenkie de Jong'u seçti.

Paris Saint-Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız Mbappe, Parc des Princes'teki sözleşmesinin sonuna doğru gelirken yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Ancak Mbappe, 2022-23 sezonunda çok kazançlı bir sözleşme yapmanın bir yolunu arayacak ve bu anlamda kendisi için sırada bekleyen dev kulüpler var.

Hollandalı oyuncu De Jong ise şu anda Barcelona'daki yeniden yapılanma projesinin önemli bir parçası konumunda bulunuyor.

Bu oyuncuların, Bayern’in yolunu tutacağı bilinmez, ama Alman menajer bu ikiliye büyük bir ilgi duyduğunu açıkça belirtiyor.

Ne söylendi?

Bayern patronu Nagelsmann, iki heyecan verici yeteneğin büyük bir hayranı.

Amazon Prime’a, para sorun olmasa yapacağı transferleri şu şekilde açıkladı:

“Mbappe, kesinlikle hiçbir takım için yanlış değil. O, tam anlamıyla harika bir oyuncu ve her takım onu ister.

“Ayrıca, Frenkie de Jong'un da çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

“Her ikisi de finansal olanaklarımızın kapsamını aşar, ama yine de onları takımımda görmek isterim.

“Eğer para sorun olmasaydı, bu iki oyuncu mükemmel olurdu."

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Mbappe’niin, yaz aylarında Real Madrid'e transfer olacağı konuşulurken Fransız oyuncu henüz bu konuyla ilgili net olarak bir şey söylemedi.

Yine de PSG, yıldız oyuncusuna yeni şartlar sunmaktan vazgeçmiyor.

Fransız ekibi, Mbappe’yi takımda tutmak için çok iyi bir teklif yapmaya hazırlansa da onun takımda kalması konusunda umutsuz görünüyorlar.

2026'ya kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan De Jong söz konusu olduğunda ise Barcelona'nın böyle bir endişesi yok ve oyuncunun takımdan ayrılması beklenmiyor.

Bu sezon Barcelona efsanesi Xavi'nin rehberliğinde başarılı olan isimlerden birisi.

Geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncuya, İspanyol ekibi ile altı yıllık bir sözleşme daha imzalayıp imzalamayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

“Evet, muhtemelen Barcelona'da kalacağım."

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