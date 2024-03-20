Teknik direktör arayışlarına hız veren Bayern Münih’te sürpriz bir isim öne çıktı.

Thomas Tuchel’in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih’te gündeme gelen son isim İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte oldu. Mart 2023’te Tottenham’dan ayrılmasının ardından hiçbir takımda görev yapmayan dünyaca ünlü teknik direktörün ise Milan ve Juventus’tan gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.

İtalyan basınından La Repubblica gazetesine göre Conte, Thomas Tuchel'in sezon sonunda görevine son verilmesi halinde Bayern Münih'in başına geçmesi muhtemel isimler listesinin başında yer alırken, başarılı çalıştırıcının Alman ekibini daha önce reddettiği ifade edildi.

Napoli'yi reddetmişti

Ailesine yakın olmak için İtalya’da kalmak isteyen Conte son olarak Napoli’yi geri çevirmişti ve Daniele De Rossi’nin yaptığı iyi başlangıçtan ötürü Roma’ya da gitmesi beklenmiyor.

Öte yandan Sportitalia'dan Rudy Galetti de Conte’nin Juventus’a dönmek istediğini ve Max Allegri ile Juventus’un yollarının ayrılmasını beklediğini öne sürdü. Juventus’un efsane futbolcuları arasında yer alan Conte kulübü 2011-2014 yılları arasında çalıştırmış ve üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazandırmıştı. Öte yandan Juventus’un Conte’nin yanı sıra bir diğer adayının ise Bologna’nın teknik direktörü Thiago Motta olduğu biliniyor.