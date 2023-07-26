Bayern Münih sakatlık yaşayan Manuel Neuer'in boşluğunu Manchester United'dan ayrılan David de Gea ile doldurmak istiyor.

Bayern Münih, De Gea ile ilgileniyor

İspanyol oyuncu şu anda serbest

Neuer tam olarak iyileşmedi

NE OLDU? Sport Bild'in haberine göre, Bayern Münih, Ocak ayında kayak yaparken ayağını kıran Manuel Neuer'in boşluğunu bir kaleci transferiyle doldurmak istiyor. Neuer henüz tam anlamıyla kondisyonunu yakalayamazken Alman devinin listesine Manchester United'dan ayrılan David de Gea girdi. Şu anda serbest olan İspanyol kaleci, Bayern Münih ile görüşebilir.

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, David de Gea'yı alamamaları durumunda olası transfer hedefini de belirledi. La Repubblica'nın haberine göre, Juventus'un kalecisi Wojciech Szczesny listede.

DAHA FAZLASI: Bayern Münih'in listesinde ayrıca Yassine Baounou, Robert Sanchez ve Giorgi Mamardashvili var.

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