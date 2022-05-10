Bayern Münih - Sadio Mane transfer iddiaları doğru mu?

Sky Almanya'nın haberine göre; Bayern Münih, Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor ancak GOAL ile SPOX'tan gelen bilgiler bu haberin doğru olmadığını söylüyor.

Liverpool'da Mohamed Salah ile birlikte harika işler çıkaran Sadio Mane, kulübüyle Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin yanı sıra bu sezon ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan oyuncunun Bayern Münih'in bu yazki transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Sadio Mane, Bayern Münih'e gidecek mi?

Sky Almanya, Mane'nin Salah'a olan odak noktasından bıktığını ve Bayern Münih'in bu yaz durumdan yararlanmak için fırsat kolladığını yazdı. Haberde sportif direktör Hasan Salihamidzic'in hafta sonu Senegalli forvetin menajeri ile bir araya geldiği belirtiliyordu.

Ancak GOAL ile SPOX'tan gelen bilgilere göre; Sadio Mane, Bayern Münih'in transfer adayı değil.

Liverpool, Sadio Mane ile sözleşme uzatacak mı?

Kırmızılar şu anda Mohamed Salah ile sözleşme yenileme görüşmelerine odaklanmış durumda ve Sadio Mane'nin kontratıyla ilgili henüz bir gelişme yok.

Ancak Liverpool, Sadio Mane'nin menajeri Bjorn Bezemer ile sezon sonunda görüşmelere başlamayı planlıyor ve bu konuda oldukça rahatlar. Bezemer'in Kırmızıların yeni sportif direktörü olacak Julian Ward ile güçlü bir ilişkisi var.

Liverpool, Mohamed Salah'ı kadroda tutmak için mevcut maaş yapılarını değiştirmek durumunda kalacak. Kulüpteki altı yıllık başarıları ve performansı göz önüne alındığında, Mane'nin maaş talepleri de düşük olmayacak.

Kırmızılardan Mane'ye yapılacak herhangi bir teklif Mohamed Salah ile görüşmelerin sonucuna bağlı olabilir.

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