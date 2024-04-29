Real Sociedad maçında golünü atarak dikkatleri üzerine çeken Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için Premier Lig'den dev teklif geldi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad maçında kariyerinde bir ilki yaşayan Arda Güler, ilk 11'de maça başlamış ve bunu golle süslemişti.

Real Sociedad maçında attığı golle takımına maçı kazandıran Arda Güler, İspanyol taraftarların da beğenisini kazandı.

Sezon boyunca hakkında çıkan transfer iddiaları büyük ses getirirken yeni bir söylenti daha ortaya atıldı.

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Premier Lig'den teklif

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Premier Lig'den dev bir teklif geldi.

Fanatik gazetesinin Defensa Central'e dayandırdığı habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Ayrılmaya sıcak bakmıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.

Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.