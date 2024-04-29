Bayern Münih - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon sonu yaklaştıkça heyecan giderek artıyor... Grup aşamalarının ardından önce son 16 turu ardından ise çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

Devler Ligi'nde şimdi ise sıra yarı final karşılaşmalarına geldi. Dört takım bu hafta salı ve çarşamba akşamları kozlarını paylaşacak.

Haftanın en fazla dikkat çeken maçı ise Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak.

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Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detayları goal.com/tr'de...

Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında 30 Nisan salı günü Real Madrid'i konuk edecek.

Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem Turpin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kadroya alınan Arda Güler'in yedek kulübesinde olması bekleniyor.