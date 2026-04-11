Bayern Münih, Real Madrid'e sert bir uyarıda bulundu

Bayern Münih, Alman Bundesliga'nın 29. haftasında Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta St. Pauli'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.

Bavyera ekibi maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve 9. dakikada Konrad Laimer'in muhteşem pasını alan Jamal Musiala, konuk takımı erken öne geçirdi.

Bayern, top hakimiyetini ve maçın ritmini tamamen kontrol ederek baskısını sürdürdü. 54. dakikada Leon Goretzka, ceza sahası içindeki bir ribaunttan yararlanarak ikinci golü attı.

Ardından Michael Olese, 55. dakikada ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla üçüncü golü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.

İkinci yarıda Bayern'in temposu düşmedi; 66. dakikada Nicolas Jackson dördüncü golü attı, ardından 89. dakikada Rafael Guerreiro ceza sahası içindeki başarılı bir vuruşla skoru 5-0'a getirdi.

Maçın son dakikalarında Goretzka altıncı golü attı, ancak VAR ofsayt nedeniyle golü iptal etti ve maç, Bavyera devi Bayern'in 5-0'lık ezici galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Bayern Münih, 76 puanla Bundesliga liderliğini pekiştirdi ve üstünlüğünü teyit ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bavyera ekibi, önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maç, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern'in 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

