Bayern Münih, rakibinin yıldızı için Kingsley Coman'ı gönderiyor

Bundesliga devi Bayern Münih yaz aylarında Leverkusen'in yıldızını kadrosuna katabilmek için Fransız futbolcusu Kingsley Coman'ı gözden çıkardı.

Bundesliga'da zirve koltuğunda oturan Bayern Münih gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bavyera ekibi, ligde 8 puan fark attığı son şampiyon Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile yakından ilgileniyor.

Sky'ın haberine göre, Wirtz'i transfer edebilmek için maaş bütçesinde yer açmak isteyen Bayern Münih, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman'ı satmayı amaçlıyor.

Bayern, Suudi Arabistan'dan talipleri olan Coman'ın bonservisinden 30-40 milyon euro'luk gelir hedeflerken oyuncunun yıllık brüt yaklaşık 17 milyon euro'luk ücretinden de kurtulma hesapları yapıyor.

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Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Nassr'ın yanı sıra Liverpool'un da 28 yaşındaki Fransız yıldızla ilgilendiği iddia edildi.

Leverkusen altyapısında yetişen 21 yaşındaki Florian Wirtz ise son yıllarda kulübün en değerli futbolcusu konumunda.

Geçen sezon ligde 11 gol ve 11 asist üreten futbolcu, Bundesliga şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Bayern'in hedefindeki genç futbolcu bu sezon ise şu ana kadar ligde 9 gol atıp 10 asist yaptı.