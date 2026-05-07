Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Bayern Münih - PSG maçında şok edici izlenme rakamları

Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki rövanş maçı, Çarşamba akşamı Hollanda'da dikkat çekici derecede yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali, Ziggo Sport'ta tam 744.000 izleyiciyi ekran başına topladı ve bu sayede, Hollanda kulüplerinin yer almadığı maçlar arasında bu sezonun açık ara en çok izlenen Avrupa maçı oldu.

Bu büyük ilgi, bir hafta önceki muhteşem ilk maçtan kaynaklanıyordu. PSG, Paris'te Bayern'i 5-4 yenmiş ve bu nedenle Almanya'daki rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Maç 1-1 berabere bitti ve PSG, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

İzlenme rakamları Tina Nijkamp tarafından Instagram üzerinden paylaşıldı. Nijkamp, Bayern Münih - PSG maçı için "yüksek bir skor"dan bahsetti. Televizyon uzmanına göre, maç bu sezonun diğer Avrupa'nın en iyi maçlarına kıyasla olağanüstü bir izlenme oranı elde etti.

Maç, Stichting KijkOnderzoek'un günlük Top 25 listesinde dokuzuncu sırada yer aldı. Ziggo Sport'ta yayınlanan maç, ortalama 744.000 izleyiciye ulaşırken, toplam erişim 1.228.000 kişiye ulaştı. Böylece Şampiyonlar Ligi maçı, birçok sabit televizyon programını geride bıraktı.

Çarşamba akşamı sadece saat 20.00'deki NOS Journaal (1.385.000), Vandaag Inside (888.000) ve Eva (956.000) programları Bayern Münih - PSG maçından daha yüksek izlenme rakamları elde etti.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29

Nijkamp, diğer yakın tarihli Avrupa maçlarıyla karşılaştırma yapıyor. Geçen hafta oynanan Bayern ile PSG arasındaki ilk maç 470.000 izleyiciyi ekran başına toplarken, Salı akşamı oynanan Arsenal - Atlético Madrid maçı sadece 360.000 izleyiciyi çekebildi. Dolayısıyla Bayern - PSG maçı, üst düzey futbola olan ilgide devasa bir artışa neden oldu.

Reklam