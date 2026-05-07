Bayern Münih - PSG maçında şok edici izlenme rakamları

Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki rövanş maçı, Çarşamba akşamı Hollanda'da dikkat çekici derecede yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali, Ziggo Sport'ta tam 744.000 izleyiciyi ekran başına topladı ve bu sayede, Hollanda kulüplerinin yer almadığı maçlar arasında bu sezonun açık ara en çok izlenen Avrupa maçı oldu.

Bu büyük ilgi, bir hafta önceki muhteşem ilk maçtan kaynaklanıyordu. PSG, Paris'te Bayern'i 5-4 yenmiş ve bu nedenle Almanya'daki rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Maç 1-1 berabere bitti ve PSG, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

İzlenme rakamları Tina Nijkamp tarafından Instagram üzerinden paylaşıldı. Nijkamp, Bayern Münih - PSG maçı için "yüksek bir skor"dan bahsetti. Televizyon uzmanına göre, maç bu sezonun diğer Avrupa'nın en iyi maçlarına kıyasla olağanüstü bir izlenme oranı elde etti.

Maç, Stichting KijkOnderzoek'un günlük Top 25 listesinde dokuzuncu sırada yer aldı. Ziggo Sport'ta yayınlanan maç, ortalama 744.000 izleyiciye ulaşırken, toplam erişim 1.228.000 kişiye ulaştı. Böylece Şampiyonlar Ligi maçı, birçok sabit televizyon programını geride bıraktı.

Çarşamba akşamı sadece saat 20.00'deki NOS Journaal (1.385.000), Vandaag Inside (888.000) ve Eva (956.000) programları Bayern Münih - PSG maçından daha yüksek izlenme rakamları elde etti.

Nijkamp, diğer yakın tarihli Avrupa maçlarıyla karşılaştırma yapıyor. Geçen hafta oynanan Bayern ile PSG arasındaki ilk maç 470.000 izleyiciyi ekran başına toplarken, Salı akşamı oynanan Arsenal - Atlético Madrid maçı sadece 360.000 izleyiciyi çekebildi. Dolayısıyla Bayern - PSG maçı, üst düzey futbola olan ilgide devasa bir artışa neden oldu.