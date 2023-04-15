Bayern Münih patronu Thomas Tuchel, Leroy Sane'ye yumruk atan Sadio Mane'yi savundu

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan kriz hakkında konuştu ve Senegalli yıldızı savundu.

Tuchel, Mane'yi destekliyor

Takımdaki atmosferin iyi olduğu konusunda ısrarlı

Herkesin hata yapabileceğini savunuyor

NE OLDU? Bayern Münih Teknik Direktörü, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan kriz hakkında konuştu. Tuchel herkesin hata yapabileceğini söyledi ve Sadio Mane'nin profesyonelliğini övdü.

NE SÖYLENDİ? Thomas Tuchel şunları söyledi: "Herkesin önünde yaşanan bir olay olduğu için hemen hemen herkesle konuştum. Bir sonraki antrenmandan önce konuyu açıklığa kavuşturup çözmemiz gerekiyordu. Böyle bir olay yaşayan ilk takım değiliz ve son da olmayacağız. Durumu ele aldık ve antrenmanda pozitif, enerjik bir hava vardı. Ben Sadio Mane'nin savunucusuyum. Onu çok uzun zamandır tanıyorum ve çevresini de biliyorum. Benim ona desteğim tam. Herkesin hata yapma hakkı vardır."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Manchester City karşılaşmasında 3-0 geri düştükten sonra saha içinde Bayern'in yıldızları, bir pozisyon sonrası büyük gerginlik yaşadı. 83. dakikada bir pozisyonda Sadio Mane ile anlaşmazlık yaşayan Leroy Sane, arkadaşına yüksek sesle bağırarak bir tepki gösterdi. Bu tepki, Mane'nin pek de hoşuna gitmedi. Leroy Sane'nin yaklaşımından rahatsız olan Sadio Mane, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bununla kalmayan Mane, Sane'nin dudağına bir yumruk attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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